В Якутске росгвардейцы задержали парней, подозреваемых в совершении уличного грабежа

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

В полицию с заявлением о грабеже обратился 20-летний житель Якутска, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Якутии.

Он рассказал, что около двух часов ночи на улице Курашова возле ресторана «Китагава» трое молодых людей открыто с применением насилия похитили у него наручные часы Apple Watch, а также зарядное устройство к нему, после чего скрылись в направлении улицы Пояркова.

Получив ориентировку, экипаж группы задержания Якутского отдела вневедомственной охраны Росгвардии начал отрабатывать район места совершения преступления.

После непродолжительных поисков подозреваемые были замечены в одном из дворов дома по улице Курашова. Увидев патруль Росгвардии, молодые люди попытались скрыться, но были задержаны. Они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.