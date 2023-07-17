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НовостиОбщество17 июля 2023 3:13

В Нерюнгри золотодобывающий артель задолжал сотрудникам 2,5 миллиона рублей

После вмешательства прокуратуры зарплаты были выплачены
Ксения ГАБЫШЕВА
Артель старателей «Пламя» не выплачивал зарплату своим работникам. Фото: Яндекс.Карты

Артель старателей «Пламя» не выплачивал зарплату своим работникам. Фото: Яндекс.Карты

Артель старателей «Пламя» нарушил трудовое законодательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Предприятие задолжало по оплате труда перед 7 работниками в размере более 2,5 млн рублей.

Для защиты прав старателей прокуратура Нерюнгри внесла представление, а также возбудила в отношении руководителя дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27.

В результате оплата труда была выплачена в полном объеме. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

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