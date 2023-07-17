В Якутии за сутки ликвидировано 10 лесных пожаров

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Якутии за сутки огнеборцы ликвидировали 10 лесных пожаров на площади 72 800,1 га, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Обнаружено 13 новых лесных пожаров на площади 1 471,5 га. Всего на начало суток действует 121 лесной пожар на площади 494 597,5 га и 1 ландшафтный на площади 14 га. Локализовано 11 лесных пожаров на площади 11 980 га. В тушении пожаров задействовано 960 человек, 16 единиц техники и авиация.

Большинство пожаров зафиксировано в зонах контроля, на труднодоступных и удаленных территориях. Возгорания массово возникли в районах с высокой грозовой активностью.

По данным оперативного штаба республики, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 427 лесных пожаров на общей площади 697 675,5 га, 49 ландшафтных на площади 4 844,9 га и 2 возгорания на землях особо охраняемых природных территорий на площади 15,3 га.

В 2021 году с начала сезона было зарегистрировано 1 120 лесных пожаров на площади 2,1 млн га, а также 16 пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 30 тыс га. А в 2022 году — 370 лесных пожаров на общей площади 171 340,91 га.

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