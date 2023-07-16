В Якутске эвакуировали 4 человек из-за пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

В воскресенье, 16 июля, произошел пожар в 4-х этажной КПДшке на улице Можайского в Якутске, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Сообщение о возгорании поступило в 17.13. Через 5 минут к месту вызова прибыли пожарные. Внешне ничего не говорило о чрезвычайном происшествии, но внутри второго подъезда активно горел мусор под лестничной клеткой.

Были эвакуированы 4 человека, в том числе 1 ребенок. Причиной пожара предположительно назван поджог. Виновный устанавливается, ущерба нет. На ликвидацию пожара привлекались 37 человек личного состава и 7 единиц техники.

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