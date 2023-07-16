В Якутии действуют 117 лесных пожаров на площади более 489 тысяч гектар

ФОто: Авиалесоохрана Россио

Число ликвидированных лесных пожаров за сутки выросло до 7. Обнаружено 5 новых очагов 159 гектаров, сообщает пресс-служба правительства Якутии;

Всего на территории горят леса на площади 482 005 га. По последним данным, действуют 117 пожаров, утром 16 июля оперштаб отчитывался о 119. Кроме того, зарегистрирован также один ландшафтный (природный) пожар общей площадью 14 га.

Идет тушение 44 лесных пожаров в 10 районах - Алданском, Амгинском, Булунском, Верхнеколымском, Момском, Нерюнгринском, Оймяконском, Среднеколымском, Томпонском, Усть-Майском. Приостановлено тушение 73 общей площадью 213 151 га и одного ландшафтного (природного) пожара.

В тушении задействовано 946 человек и 16 единиц техники. Сегодня вылетов самолета-зондировщика не осуществлялось.

В Алданский и Усть-Майский районы отправлены дополнительные силы из Магаданской области.

По состоянию на 16 июля в Амгинском, Усть-Майском, Алданском, Томпонском районах сохраняется чрезвычайно высокий V класс, в городе Якутске и его окрестностях, в Намском, Горном, Оленекском районах высокий IV класс пожароопасности леса.

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