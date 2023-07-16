В Якутии снизились цены на свинину, помидоры и сухие детские смеси

В июне на якутском рынке изменились цены на ряд продуктов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госкомцен Якутии отчитался о мониторинге цен на продукты и не только. В июне 2023 года отмечается изменение стоимости целого ряда продовольственных товаров.

В прошлом месяце выросла стоимость говядины, питьевого молока, муки пшеничной, капусты белокочанной на 1%, яблок, апельсинов – на 2%, баранины – на 3%, картофеля, мандаринов – на 4%, свеклы – на 7% и лука – на 9%. Незначительно подорожали хозяйственные свечи.

Снижение цен зафиксировано на 12 продовольственных и на 3 непродовольственных товара.

– В список продуктов, цены на которые снизились в июне, попали: свинина, масло сливочное, крупа гречневая – ядрица, морковь, перец сладкий, смеси сухие молочные для детского питания, масло подсолнечное,помидоры, виноград, огурцы, замороженная рыба и бананы, – информирует пресс-служба Государственного комитета по ценовой политике республики.

В среднем снижение произошло на 2-5%. На уровне мая сохранились цены на 11 продовольственных товаров и 5 непродовольственных товаров.

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