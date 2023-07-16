В Якутске сбили пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске вечером 15 июля произошло ДТП с пострадавшим на улице Лермонтова напротив дома №47, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

35-летний водитель на Toyota Caldina совершил наезд на 72-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП мужчину доставили на карете скорой медицинской помощи с травмами. Проводится административная проверка.

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