В Якутске четыре человека получили травмы в результате ДТП на перекрестке Автодорожной и Красильникова

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске днем 15 июля на перекрестке Красильникова — Автодорожная произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

26-летний водитель на автомобиле «ГАС 19291» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся машины Toyota Dyna под управлением водителя 1994 г.р. В результате аварии различные травмы получили 4 пассажира, всем назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится административная проверка.

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