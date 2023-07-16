В Якутии за сутки ликвидировано 4 лесных пожара

Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Якутии ликвидировано 4 лесных пожара общей площадью пройденной огнем 1 041 га, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

За сутки зарегистрировано 3 новых лесных пожара на площади 558 га. Всего на утро 16 июля действует 119 лесных пожаров общей площадью 602 707,1 га и один ландшафтный (природный) пожар общей площадью 14 га.

Идет тушение 46 лесных пожаров общей площадью 255 266,1 га, из них локализовано 7 в Алданском, Верхнеколымском, Нерюнгринском, Усть-Майском районах. В тушении задействовано 973 человека и 23 единицы техники.

На территории восьми районов республики действует особый противопожарный режим — в Алданском, Абыйском, Вилюйском, Усть-Алданском, Олекминском, Мирнинском, Усть-Майском и Эвено-Бытантайском.

Режимы ЧС муниципального характера действуют на территории Амгинского, Алданского, Нерюнгринского, Оймяконского, Олекминского и Усть-Майского районов.

По состоянию на 15 июля в Амгинском, Усть-Майском, Алданском, Томпонском районах сохраняется чрезвычайно высокий V класс, в городе Якутске и его окрестностях, в Намском, Горном, Оленекском районах высокий IV класс пожароопасности леса.

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