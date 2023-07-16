В Якутске шесть любителей дрифта были привлечены к ответственности за одну ночь

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутска

Столичные сотрудники батальона ДПС в ночь на субботу привлекли за различные нарушения к административной ответственности 6 любителей дрифта и скоростных гонок, сообщает пресс-служба ГАИ Якутска.

Это в том числе внесение изменений в конструкцию транспортных средств, эксплуатация не зарегистрированного в установленном порядке транспорта, не применение ремней безопасности и ряд других нарушений.

В понедельник материалы на данных нарушителей будут рассмотрены регистрационным подразделением Госавтоинспекции на предмет аннулирования их регистрации. Если владелец после аннулирования регистрации продолжит эксплуатировать автомобиль, то будет привлечен к ответственности по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (штраф от 500 до 800 рублей), а за повторное аналогичное нарушение предусмотрен штраф уже в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.

Госавтоинспекция ведет с любителями дрифта ежедневную работу, выявляя так называемые «прямотоки» (автомобили, издающие громкий звук даже при обычной езде за счет увеличенного диаметра трубы выхлопа) и пресекает нарушения дрифтеров в местах их сборищ и гонок.

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