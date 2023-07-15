Заморозки до нуля градусов прогнозируют в Якутии

Фото: t.me/photo_yakutsk

Это лето продолжает дарить сюрпризы для жителей Якутии. Рекордная жара свыше 30 градусов сменилась множеством гроз и ливней, теперь очередь погодной аномалии в виде заморозков.

Сразу в 6 районах крупнейшего региона России термометры могут опуститься до совсем не летних значений.

– В ночь на 16 июля, в Ленском, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Горном районах ожидается понижение температуры в воздухе и на почве до 0 °, заморозки, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

На северо-востоке региона будут бушевать сильные ветра с порывами до 15-18 м/с. В ближайшие сутки такой прогноз будет актуален для Жиганского, Верхоянского, юга Усть-Янского районов. Кроме того, при грозах ветра могут бушевать в Усть-Майском, Томпонском, Оймяконском, Колымо-Индигирских районах.

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