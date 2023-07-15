Якутские ученые могут принять участие в Национальной премии «Вызов»

Фото: Росконгрес

Объявленное президентом Владимиром Путиным, Десятилетие науки и технологий пополнится новым событием – вручением Национальной в премии в области будущих технологий «Вызов». Исследователи из Якутии могут принять в ней участие, сообщает Росконгресс.

О старте премии было объявлено 14 июля в Москве на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Планируется ежегодно отмечать фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие современную науку и жизнь. Искать соискателей будут среди российских ученых, инженеров, изобретателей по таким дисциплинам, как физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. Будут учитываться работы за последние 10 лет, имеющие горизонт практического внедрения от 3 до 10 лет.

Кроме почета, победители получат вознаграждение в размере 10 млн рублей (без дополнительных обременений) в номинациях «Перспектива», «Ученый года», «Инженерное решение» и «Прорыв», которые охватывают весь спектр будущих технологий.

Прием заявок стартует 14 июля и продлится до 14 сентября 2023 года. Отборочный этап и формирование лонг-листа пройдет с 15 сентября до 15 октября, формирование шорт-листа и определение победителей – с 16 октября до 18 декабря. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 19 декабря 2023 года в ЦВЗ «Манеж».

Подробная информация: премиявызов.рф

Справка:

Учреждение премии Фондом развития научно-культурных связей «Вызов» при поддержке Газпромбанка приурочено к Десятилетию науки и технологий, объявленного с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Правительство Москвы выступает партнером Национальной премии в области будущих технологий «Вызов».

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