С 17 по 24 июля в Якутске частично будет перекрыта улица Петра Алексеева ради замены газопровода

Фото: Сахатранснефтегаз

На следующей неделе в Якутске начнется замена газопроводов низкого и высокого давления на улице Петра Алексеева, сообщает пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».

По согласованию с мэрией работы будут производиться с 09:00 часов 17 июля до 24:00 часов 23 июля с перекрытием двух полос на Петра Алексеева от пересечения с улицей Лермонтова (со стороны ТЦ «Вавилон») до перекрестка с Пояркова.

Фото: Сахатранснефтегаз

– Данный отрезок газопровода был введён в эксплуатацию одним из первых в 1968 году и сейчас требует плановой замены. Общая протяжность заменяемого участка составляет более километра. Благодаря замене газопроводов мы улучшим качество поставляемых услуг для наших абонентов и повысим его безопасность, – рассказал главный инженер Управления газораспределительных сетей Михаил Иванов.

После завершения работ «Сахатранснефтегаз» восстановит дорожное полотно.

Компания просит горожан и гостей столицы с понимаем отнестись к предстоящим временным неудобствам. Во избежание дорожного затора, стоит учитывать ведущиеся работы при составлении маршрута.

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