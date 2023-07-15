Ученые из Якутии приняли участие на Форуме будущих технологий

Фото: Росконгресс

Ученые из Якутии стали активными участниками Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который прошел под девизом «Опережая время», сообщает Росконгресс.

Его главная задача – стимулировать совместную работу государства, науки и бизнеса по развитию и внедрению передовых технологий. На пленарной сессии президент России предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных до 2030 года.

– При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка, – подчеркнул Владимир Путин.

Фото: Росконгресс

На форуме Госкорпорация «Росатом» продемонстрировала самый мощный в стране – 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы. Представители «РЖД» рассказали о строительстве магистральной квантовой сети к 2030 году она пройдет по 34 регионам.

Москва заявила о создании к концу 2024 года квантового кластера на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково». А соглашение между Российским квантовым центром и VK – ускорит развитие квантовых вычислений в облаке.

Международная научная конференция ICQT 2023 cобрала ученых из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Беларуси, Германии и Австралии. Здесь, к примеру, рассказали о российско-китайском эксперименте по тестированию квантовой космической связи.

По оценкам специалистов, широкое практическое использование квантовых вычислений может начаться уже с 2025 года, а на горизонте 2030 года внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным. Прогнозируется, что мировой рынок квантовых коммуникаций к 2035 году составит около 20 млрд долларов.

В рамках форума дан старт первой Национальной научной премии «Вызов». Ежегодная награда и значительная денежная премия будут присуждаться российским ученым, инженерам, изобретателям, чьи разработки обладают значительным потенциалом и имеют горизонт практического внедрения 3–10 лет.

Справка:

Мероприятие организовано под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Оператором Форума будущих технологий выступил Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Российской академии наук.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских и международных мероприятий. Создан по решению президента России в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.

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