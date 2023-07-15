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НовостиПроисшествия15 июля 2023 6:25

Возле якутского села Усун-Кюель действуют несколько природных пожаров

Туда вылетели пожарные МЧС
Михаил ГОРОХОВ
Фото: МЧС России по Якутии

Фото: МЧС России по Якутии

Для защиты населённых пунктов Верхнеколымского района вылетели пожарные МЧС России, сообщает ведомство.

Отмечается, что близ села Усун-Кюель действует несколько очагов природных пожаров, самый приближенный расположен на расстоянии 7,2 км. Общая площадь очагов пожаров, с момента обнаружения составляет 5.4 тыс. гектар.

В настоящее время тушением занимаются лесопожарные формирования и местное население.

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