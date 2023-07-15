Пьяный якутянин перевел другу деньги на мобильный банк, а потом заявил о краже

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-летний житель Алданского района подозревается в краже денег у приятеля, с которым они распивали алкоголь, сообщает МВД по Якутии.

Дело было так, парни выпивали вместе, а когда спиртное закончилось, потерпевший предложил сходить в магазин за «догоном». Он оплатил покупку с помощью онлайн-перевода.

Подозреваемый, увидев, что его приятель уже основательно пьян, попросил его перевести ему деньги на карту, посчитав, что протрезвев, потерпевший не вспомнит об этом. Тот перевел ему 20 тысяч рублей. Что было дальше, история умалчивает.

Возможно, на следующий день парень попросил ему вернуть обратно деньги, а тот отказался. Потому что через несколько дней владелец карты все же обратился в полицию и заявил о краже. Приятеля задержали, он признал свою вину, раскаялся и обязался возместить ущерб. Но поздно, уже завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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