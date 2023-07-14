Вода ушла из двух сел Оймяконского района

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По информации Якутской гидрометеорологической службы, села Орто-Балаган и Томтор Оймяконского района освободились от воды, сообщает региональный оперштаб.

В селе Оймякон остаются подтопленными 18 дворов, размыты внутрипоселковые дороги. На местах установлены временные гидропосты. Развернуто 3 пункта временного размещения граждан, эвакуированных людей нет. Запасы продуктов и питьевой воды имеются.

Дорога между Томтором и Сордоннохом отсутствует. Размыт мост через реку Куйдусун в 3 км от села Томтор на 157 км республиканской автодороги «Оймякон».

Как сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков, группа туристов в количестве 11 человек, в том числе 4 женщины и 3 детей, находится в местности Кумар-Юрях, в 15 км от села Томтор. Жизни и здоровью ничего не угрожает.

13 июля в местность Кумар-Юрях из села Сордонноох выехали 2 вездехода и 3 человека с продуктами питания. Эвакуацию и перевозку планируют провести в ближайшее время в зависимости от метеоусловий на вертолете «Полярных авиалиний».

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