В Якутии зарегистрированы опасные заболевания, передающиеся укусами клещей

Клещи заразили несколько жителей Якутии опасными инфекциями Фото: Мария ЛЕНЦ

В Роспотребнадзоре заявили, что в этом году перечень эндемичных территорий по энцефалиту пополнился четырьмя районами Якутии.

По последним данным якутского управления, всего в регионе зарегистрировано 403 случая укусов клещами в 16 районах. Из этого числа только 12 нападений клещей оказались завозными из соседних регионов и не только, в 59 случаях пострадали дети.

Больше всего укусов произошло на территории Ленского и Алданского районов, 140 и 99, соответственно. Еще 70 случаев зафиксировано в Нерюнгринском и 35 в Олекминском районах. Еще в 12 улусах укусили от 9 до 1 жителей, в том числе в популярных у туристов Хангаласском и Амгинском районах. В Якутске 20 человек обратились за медпомощью из-за клещей, из них всего 2 укуса привезены из Новосибирска и Калуги.

Прогуливась по лесопаркам, не забывайте об опасности, которую могут нести маленькие клещи Фото: Мария ЛЕНЦ

Серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином проведена 335 укушенным, 9 человек ранее привитые.

В лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в республики методом среди 286 клещей, исследованных методом ИФА, 2 дали положительные результаты на КВЭ. Метод ПЦР выявил 32 случая клещевого боррелиоза, еще 7 – на гранулоцитарный анаплазмоз человека и 4 клеща – на моноцитарный эрлихиоз человека.

Опасные членистоногие выявлены в Якутске, Алданском, Нерюнгринском, Хангаласском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Олекминском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринскос, Сунтарском, Хангаласском районах.

Зарегистрированы 1 случай клещевого вирусного энцефалита в Нерюнгринском районе, завезенного из иркутского села Бодайбо, и 1 случай иксодового клещевого боррелиоза в Якутске.

По последним данным, в Якутии привито 6580 человек, в т.ч. 683 ребенка. Для уменьшения рисков территории массового пребывания населения проводятся профилактические акарицидные обработки на местах массового пребывания населения. 97,3 га, в т.ч. 35,9 га территорий летних лагерей в 16 районах.

В Якутии антиклещевую обработку проводят в местах большого скопления людей Фото: Мария ЛЕНЦ

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