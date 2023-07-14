В мэрии Якутска рассказали, как будут двигаться автобусы №1 и №101 во время ремонта улицы Чернышевского

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

С 15 июля по 5 августа 2023 года будет прекращено движение транспортных средств на участке ул. Чернышевского от дома № 1/7а до кольцевой развязки ул. Чернышевского — Покровский тракт, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

В связи с этим, маршрутные автобусы № 1 и № 101 будут двигаться согласно разработанным схемам объезда по улице Автодорожная.

Автобусный маршрут №103 «Автовокзал — Хатассы» для обеспечения транспортной доступности жителей поселка Пригородный будет ездить по ул. Чернышевского —Покровский тракт — п. Пригородный — и далее по маршруту.

В мэрии приносят свои извинения за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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