Днем 15 июля в Якутске ожидается дождь

Фото: KP.RU

Днем 15 июля в столице республики ожидается плюс 20-22 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем дождь, ветер ночью южный, днем западный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с. Ночью +10+12°, днем +20+22°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 19 градусов, ветер 4 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.