В Якутске к сентябрю введут спортзал для школы № 20

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Во дворе школы №20 идет строительство арочного спортзала, которое будет завершено к началу учебного года 2023-2024 годов, сообщает пресс-служба администрации Якутска.

Учебное заведение располагается в бывшем здании интерната, поэтому в нем не предусмотрено помещение для проведения уроков физкультуры. Школьники занимались спортом в комплексах «Модун» и «Дохсун».

В этом году из федерального бюджета было выделено финансирование на возведение нового спортивного зала в школах №20 и 10. Об этом рассказал замглавы города Антон Алексеенко на встрече с родителями.

– Строительство спортзала для школы №20 ведется активными темпами и к началу нового учебного года строительство объекта полностью завершится. Отставаний от графика нет, все строительные материалы завезены на стройплощадку. В спортзале будут оборудованы раздевалки, душевые, само спортивное полотно по длине и ширине составляет 12 на 48 метров, – прокомментировал он.

Родители с радостью восприняли новость о новом спортзале, также подняли вопрос о необходимости нового здания, так как нынешнее строение рассчитано на 500 учебных мест, но в нём обучаются 1 300 детей. Такой прирост связан с тем, что в Сайсарском округе за последние годы появилось большое количество жилых комплексов.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Предприниматель Владимир Фёдоров отметил, что за последние годы на территории Сайсарского округа построены современные здания школ №18 и №25, и постепенно вопрос с переполненностью школ решается, но остается проблема с нехваткой земельных участков.

– Буду готовить предложения руководству города Якутска и главе республики о том, чтобы рассмотреть возможности строительства новых школ на территории снесённых аварийных домов. Такие земельные участки могут появиться на участках улиц Софронова, Маяковского, Чехова. И возможно на этих территориях выделить участок для строительства нового здания школы №20, – подчеркнул он.

Замэра ответил, что вопрос строительства нового здания для школы №20 не останется без внимания администрации Якутска и Якутской городской Думы.

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