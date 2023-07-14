«Их воля к победе и любовь к жизни вдохновляет». Глава Якутии — об участниках Спартакиады Якутии

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Соревнования начались еще в четверг, 13 июля, но из-за сильных дождей церемонию открытия перенесли на 14 июля. Сегодня на стадионе в Амге зажгли огонь спартакиады.

За звание лучших поборются 816 спортсменов из 24 районов республики. Видео с шоу-открытия смотрите по ссылке.

– Все участники – сильные и мужественные люди, которым присущи оптимизм, сила духа, преодоление любых преград. Их воля к победе и любовь к жизни вдохновляет каждого из нас, – отметил глава региона Айсен Николаев.

Он выразил уверенность, что спартакиада «Дьулуур» станет большим стимулом для дальнейшего развития адаптивного спорта не только в Якутии, но и во всей России.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

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