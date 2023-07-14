Мошенники обманули жителей Якутске на 600 тысяч рублей

Дистанционные мошенники обманули трех жителей Якутска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дистанционные мошенники продолжают опустошать карманы якутян. О новых случаях обмана рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Якутское».

49-летний безработный хотел обогатиться на инвестициях, но попался лжетрейдерам и потерял 259 тысяч рублей.

30-летний режиссер хотел купить на популярном сайте объявлений профессиональный фотоаппарат за 120 тысяч рублей. Он назвал код «роботу», после чего со счета исчезли 123 тысяч рублей.

42-летней сотруднице школы позвонили якобы сотрудники Центробанка и ФСБ. Они сообщили, что от имени женщины преступники осуществили переводы в сопредельную страну. Действуя по их указаниям, якутянка перевела 260 тысяч рублей на неизвестные счета.

В полиции напоминают:

– Если вам звонит сотрудник банка и сообщает об угрозе мошенничества, положите трубку и перезвоните в банк.

– Никому не сообщайте личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды.

– Не скачивайте сторонние приложения на свой телефон по просьбе незнакомцев.

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