Двое детей пострадали от ожогов кипятком за прошедшие сутки в Якутске

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Мальчик 2017 г.р. и девочка 2013 г.р. за прошедшие сутки получили ожоги от кипятка за прошедшие в сутки в Якутске, сообщили «КП-Якутии» в пресс-службе МВД республики.

Оба инцидента произошли в двух разных семьях. Детей госпитализировали в ожоговое отделение Республиканской больницы №2 — ЦЭМП.

Как отметили в МВД, происшествия являются несчастными случаями, родители обоих детей на учете по делам несовершеннолетних не состоят. Следком проведет соответствующую проверку по фактам инцидентов.

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