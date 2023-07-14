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НовостиПроисшествия14 июля 2023 2:43

В Якутске 19-летний фасадчик упал с 6 этажа стройки при проведении отделочных работ

Устанавливаются обстоятельства травмирования работника
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутске 13 июля при проведении отделочных работ на территории строительной компании работник упал с 6 этажа строящегося объекта, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

19-летний фасадчик получил травмы различной степени тяжести, его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники провели осмотр строящего объекта, опросили очевидцев и изъяли необходимую техническую документацию.

Проводится процессуальная проверка по факту нарушения требований охраны труда (часть 1 статьи 143 УК РФ). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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