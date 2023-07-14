В Якутске почти двухлетний малыш выпал из окна второго этажа в доме на Борисовке-1

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Вечером 13 июля мальчик в возрасте 1 год 11 месяцев выпал из окна второго этажа в жилом доме, расположенном в микрорайоне Борисовка-1 города Якутска, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Мальчик забрался через стол на подоконник и упал на газон из открытого окна, на котором была установлена москитная сетка. Ребенка экстренно увезли в медицинское учреждение.

Как сообщил «КП-Якутии» источник, в доме в этот момент присутствовали мать и бабушка, которые находились на кухне и буквально на минутку оставили малыша без присмотра. К счастью, ребенок упал на газон и травм не получил. Как сказали медики, он отделался царапинами.

Тем не менее, следственный отдел по городу Якутску СУ СК России по Якутии по факту падения ребенка из окна начал процессуальную проверку.

В ведомстве еще раз предупреждают: сетки на окнах не способны удержать вес ребенка, закрывайте окна и не оставляйте детей без присмотра.

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