Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 1:08

В Якутии определен размер единовременной денежной выплаты молодоженам до 25 лет, впервые вступающим в брак

Размер выплаты на каждого супруга составит 50 тысяч рублей
Мария МАКАРОВА
Фото: Андрей КАЗАКОВ

Фото: Андрей КАЗАКОВ

В Якутии семейные пары в возрасте до 25 лет, впервые вступающие в брак, будут получать единовременную денежную выплату.

Размер выплаты на каждого супруга составит 50 тысяч рублей, передает ЯСИА со ссылкой на данные Минтруда республики.

Ранее сообщалось, что эта мера поддержки начнет действовать с 1 января 2024 года. По предварительным оценкам, на эти цели в Якутии планируют выделить 76,5 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутии молодожены до 25 лет будут получать единовременную денежную выплату (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.