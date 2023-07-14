В Якутии определен размер единовременной денежной выплаты молодоженам до 25 лет, впервые вступающим в брак

Фото: Андрей КАЗАКОВ

В Якутии семейные пары в возрасте до 25 лет, впервые вступающие в брак, будут получать единовременную денежную выплату.

Размер выплаты на каждого супруга составит 50 тысяч рублей, передает ЯСИА со ссылкой на данные Минтруда республики.

Ранее сообщалось, что эта мера поддержки начнет действовать с 1 января 2024 года. По предварительным оценкам, на эти цели в Якутии планируют выделить 76,5 миллионов рублей.

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