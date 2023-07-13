Недропользователи будут помогать в тушении лесных пожаров в Якутии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Промышленные компании, которые осуществляют деятельность на территории республики, должны быть привлечены к тушению пожаров на арендованных участках и близлежащих территориях.

Об этом заявили на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров под председательством первого вице-премьера республики Дмитрия Садовникова, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Как раз большинство лесных пожаров сегодня приходится на промышленные районы, включая Усть-Майский, Алданский, Нерюнгринский, Томпонский, Оймяконский, Олекминский. Ранее в сводных планах тушения пожаров муниципальные образования указывали силы и средства, которые могут быть привлечены на ликвидацию возгораний на своих территориях. В документе были обозначены и недропользователи.

На вторую половину дня в Якутии продолжают действовать 119 лесных пожаров на площади свыше 389 тысяч га. За текущий день потушено 3 пожара, новых возгораний не зарегистрировано.

Больше всего возгораний в Алданском районе — там действует 41 пожар на площади почти 54 тыс га. Но по площади по-прежнему в «лидерах» Усть-Майский район, в котором зафиксировано 23 пожара на площади более 121 тыс га. В их тушении задействована почти треть сил — 353 человека.

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