В ночь на 14 июля в Якутске ожидается небольшой дождь

Фото: Иван ШТЫРЕВ

Днем 14 июля температура воздуха в столице республики достигнет плюс 21-23 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«В начале ночи небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, ветер ночью северо-западный, днем южный 3-8 м/с. Ночью +10+12°, днем +21+23°», — говорится в прогнозе.

Сегодня вечером в 18 часов в городе зафиксировано плюс 15 градусов, ветер 1 м/с.

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