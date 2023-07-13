В Якутию на борьбу с пожарами прибыл еще один самолет-зондировщик

Фото: irk.ru

Федеральное бюджетное учреждение «Авиалесоохрана» перебросило в Якутию самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сейчас воздушное судно работает наравне с двумя зондировщиками, которые привлекли власти республики. Один из них принадлежит Центральной аэрологической обсерватории, второй оборудовали на базе авиакомпании «Полярные авиалинии».

На начало суток в Якутии действовало 122 лесных пожара. Больше всего возгораний по-прежнему в Алданском районе, но по пройденной огнем площади «лидирует» Усть-Майский район.

Уже сейчас в ликвидации возгораний задействовано порядка 1 тысячи человек, уже работают парашютисты и десантники ФБУ «Авиалесоохрана», Авиалесоохраны Забайкальского края и Бурятии.

Увеличивается и число воздушных судов, применяемых в борьбе с пожарами. Так, ФБУ «Авиалесоохрана» задействует 4 вертолета с увеличенной дальностью полета Ми-8 МТВ-1. Задействованы также вертолеты региональной авиакомпании «Полярные авиалинии» и МЧС России.

По словам замглавы Рослесхоза Алексея Венглинского, ситуация с пожарами в Якутии сложнее, чем в прошлом году. Тем не менее, благодаря хорошей подготовке показатели лучше средних многолетних значений.

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