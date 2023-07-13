В Верхневилюйском районе мотоциклист без водительских прав попал в реанимацию после опрокидывания мотоцикла

Фото: Госавтоинспекция Верхневилюйского района

12 июля в селе Андреевский Верхневилюйского района около 12 часов дня произошло ДТП с пострадавшим, сообщает Госавтоинспекция района.

Мотоциклист не справился с управлением и совершил опрокидывание. Он получил различные травмы и был госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция Верхневилюйского района

Выяснилось, что он не имеет водительского удостоверения, а также в момент аварии был без индивидуальных средств защиты, в частности, без мотошлема.

В отношении мотоциклиста собраны административные материалы ст. 12.6, 12.7 ч1 КоАП РФ.

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