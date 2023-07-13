Готовность Арктического центра эпоса и искусств в Якутске составляет 35%

Фото: Андрей СОРОКИН

В Якутии продолжается строительство Арктического центра эпоса и искусств, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Объект, возводимый в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между правительством республики и Группой «ВИС», будет введен в конце 2024 года. В настоящее время строительная готовность - 35%.

На строительной площадке выполнены монолитные работы по устройству армокаркаса здания на более 14 тысяч куб. м., ведутся строительно-монтажные работы по армированию стен, колонн, плит перекрытия и монтажу опалубки колонн и плит перекрытия. На объекте работают более 200 человек, задействовано 7 единиц техники.

Центр станет одним из крупнейших культурных комплексов не только на Дальнем Востоке, но и в России. Общая площадь объекта – 33 тысячи кв. м., количество этажей – 7. Высота здания – 36,7 метров, общее количество зрительских мест – 1 530, площадь благоустраиваемой территории – 15, 4 тысяч кв. м.

В новом здании разместятся Государственная филармония, Театр Олонхо и Саха Академический театр им. П.А. Ойунского. Также в рамках проекта на озере Сайсары Якутска будет укреплена береговая линия и создана пешеходная набережная.

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