АЛРОСА продолжает свое активное участие в масштабной работе по зарыблению рек и озер республики

Более 24 миллионов личинок и молоди ценных пород рыб выпущено в водоемы Якутии. Фото: АЛРОСА

Сохранение и восполнение водных биоресурсов - неотъемлемая часть природоохранных мероприятий компании, экологи которой уже не первый год реализуют Комплексную программу охраны окружающей среды. Только на зарыбление водоемов Якутии АЛРОСА выделяет 10 миллионов рублей ежегодно.

Более 24 миллионов личинок и молоди ценных пород рыб выпущено в водоемы Якутии в рамках программы зарыбления АЛРОСА. В этом году запланирован рекордный выпуск более 4 миллионов личинок и мальков рыб, в том числе ценных пород. В июне в водоемы выпустили пелядь, а в сентябре планируют выпуск мальков сибирского осетра в реку Вилюй.

Мальки сибирского осетра. Фото: АЛРОСА

- АЛРОСА - единственная в республике промышленная компания, реализующая мероприятия по сохранению и восполнению биоразнообразия в рамках Комплексной программы мероприятий по охране окружающей среды. Зарыбление рек и озер является важнейшим мероприятием природоохранного значения для компании, которое мы проводим ежегодно, - рассказала начальник отдела охраны природных территорий и работы с коренными и малочисленными народами севера Алена Дьяконова.

- В реку Вилюй выпускали малька сибирского осетра три раза: в 2019, 2020 и 2022 годах. Всего выпущено 128 тысяч мальков сибирского осетра навеской более грамма, - уточнил директор предприятия Василий Черепанов.

Разведение мальков промысловых рыб. Фото: АЛРОСА

По словам главного специалиста отдела организации и регулирования рыболовства Минэкологии Якутии Вячеслава Гаврильева, ежегодный выпуск водных биоресурсов позволил увеличить квоту добычи пеляди в Вилюйском водохранилище с 2019 года почти в 3 раза. Состояние популяции сибирской ряпушки в бассейне реки Лены позволяет вести стабильный промысел. Он также отметил, что Чернышевским рыбоводным заводом ежегодно проводятся мероприятия по зарыблению водных объектов рыбохозяйственного значения. Например, в 2022 году осуществлено зарыбление пелядью, ряпушкой, чиром, сигом, а также сибирским осетром в количестве около 25 миллионов штук.

Между тем в республике наблюдается острая потребность в рыбоводных мощностях, ведь сегодня с полным технологическим циклом функционирует только один завод в поселке Чернышевский, расположенный в западной Якутии. С 2018 года Якутский филиал «Главрыбвод» также осуществляет компенсационные мероприятия путем выпуска личинок щуки и мальков сибирского осетра, но в малых количествах. Надо понимать, что для восполнения утраченных запасов водных биоресурсов на территории Якутии, как заключила наука, необходимо функционирование рыбоводных заводов на всех основных промысловых реках - Лене, Колыме, Индигирке, Яне, Анабаре.