Создание музея Кембрия в Якутске поддержал Айсен Николаев

Фото: национальный парк "Ленские столбы"

Глава Якутии Айсен Николаев обсудил с российским академиком Алексеем Розановым идею открытия музея Кембрия, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, академик Алексей Розанов предложил учредить в Якутии первый в России музей Кембрия на базе национального парка «Ленские столбы». Он считается жемчужиной Кембрийского геологического периода, благодаря ценным окаменелостям, найденным на территории парка.

– Музей станет научно-исследовательской площадкой мирового уровня. Здесь будут не только выставлены палеонтологические находки, но и будет вестись в лабораториях и полевых условиях на территории парка большая научная работа, – прокомментировал директор нацпарка Аркадий Семенов.

Глава Якутии Айсен Николаев поддержал проект и дал ряд поручений по началу проектирования музея Кембрия в Якутске.

– Считаю, что проект создания музея очень важен. Он подчеркнет мировую значимость парка «Ленские столбы» и позволит вывести исследования в области палеобиологии на новый уровень, – отметил руководитель республики.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

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