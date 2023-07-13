«Жителей первого подъезда временно переселим». Что происходит с домом на Каландаришвили, где образовались трещины

Фото: скриншот видео «Эхо столицы»

В доме на улице Каландаришвили, 40/8 обнаружили трещины на стене первого подъезда. Об этом 11 июля написал «Якутск Вечерний».

По словам руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора республики (УГСЖН), Павла Аргунова, был проведен осмотр трещин.

– Дом сам 6-подъездный. КПД 464 серии, 1981 года постройки на 120 квартир. Там сегодня сложилась, довольно тревожная обстановка. Идёт выпирание крайней сваи первого подъезда. Почему это происходит, пока непонятно. Надо провести изыскания, выяснить причину выпирания сваи. По возможности расселить людей. По итогам изыскания уже будет принято решение либо усилить фундамент дома, либо признать его непригодным для проживания.

Глава Октябрьского округа Валентин Эверстов отметил, что в стене наблюдается вертикальная трещина до крыши дома.

– Сказать на 100%, что дом аварийный или угрожает жизни и здоровью собственников дома, мы пока не можем. Необходимо полное инструментальное обследование. Мы еще раз соберемся, на этот раз со строителями, которые хорошо знают конструктив таких домов и могут хотя бы приблизительно подсказать, что с этим делать. Если у них будет мнение, что да, действительно существует угроза обрушения, тогда будет принято решение, видимо, о расселении и ремонте. А если они скажут, что конструктив не нарушен, и в принципе это не страшно, будем добиваться ремонта через Фонд капитального ремонта и управляющую компанию.

13 июля «КП – Якутия» спросила о ситуации с домом у Эверстова.

– Состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Приняли решения: провести комплексное обследование с оценкой технического состояния и проведением инженерных изысканий.

Департаменту жилищных отношений совместно с УК поговорить с жильцами первого подъезда о временном переселении на время проведения обследования. Сколько оно займет времени, сказать сложно. Явно не несколько дней.

Жильцам предложат размещение в маневренном фонде, если у них нет альтернативного варианта. Переселение будем проводить в ближайшие дни. От результатов обследования будет зависеть, будем окончательно расселять или временно.

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