После проверки аварийного жилья Федотом Тумусовым возбуждено уголовное дело

Михаил Делягин. Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия)

- Там 10 тысяч человек живут в аварийном жилье. В тех условиях, в которых там живут дети, даже крысы не выживают, - такими словами депутат Государственной думы из фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Михаил Делягин начал в своем телеграм-канале сообщение о возбуждении уголовного дела по аварийному 17-му кварталу Якутска.

В июне Делягин вместе с Тумусовым посетил это пятно позора на теле столицы алмазной республики, после чего в Следком полетел депутатский запрос. По мнению властей Якутска, жители 17-го квартала в ожидании переселения могут оставаться там до 2030 года, что самих жителей категорически не устраивает. В ответ на чиновничий произвол они устраивают митинги, на которые те самые чиновники не ходят. Но теперь будут ходить в Следственный комитет.

Из ответа замруководителя СКР Кабурнеева депутату ГД Делягину от 4 июля 2023 года:

- В Следственном комитете Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение о непринятии мер по расселению жителей аварийных домов в городе Якутске и по другим вопросам. Проверка приведенных сведений организована в следственном управлении по Республике Саха (Якутия), где по данным фактам возбуждено уголовное дело. Руководителю управления поручено обеспечить полноту и всесторонность расследования, принять меры по защите нарушенных прав.

Полвека назад деревянный 17-й квартал был достаточно благополучным районом Якутска. С тех пор жизнь изменилась, кроме самого 17-го квартала, где дома ветшали, тонули и разваливались. Экс-чудо-мэр Сардана Авксентьева нашла выход из ситуации, пообещав перенести окружную администрацию в эту часть города. Предполагалось, что за чиновниками в трущобы потянется инфраструктура и начнут строить жилье.

Но, нарисовав благостную картинку, Авксентьева ушла в отставку, оставив разбираться с 17-м кварталом своего преемника Евгения Григорьева. Тот тоже обещал многое, о чем теперь придется рассказать следователю. Вернее, о том, почему ничего не сбылось, а сроки сноса и расселения аварийного квартала постоянно отодвигаются.