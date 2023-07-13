Более 50 тысяч рублей украл карманник за один день в автобусах Якутска

Фото: скриншот видео

В полицию Якутска с заявлениями о краже денег в маршрутных автобусах обратились две местные жительницы, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний мужчина, причастный к обеим кражам.

Выяснилось, что днем в автобусе подозреваемый незаметно похитил кошелек с 16000 рублями из открытой сумки пассажирки. Через пару часов он решил повторить это в другом автобусе и украл 37 тысяч рублей. Видео краж можно посмотреть по ссылке. Похищенные деньги мужчина потратил на свои нужды.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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