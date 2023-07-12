Дожди с грозами вновь прогнозируют в Якутии

Фото: KP.RU

Синоптики предупреждают о кратковременных дождях почти по всей Якутии. Местами осадки выпадут в большом количестве.

– Грозы на юго-западе, юге, северо-востоке, местами в центре, днём на юге ливни. Небольшие кратковременные дожди на северо-западе и днём на севере. Порывы ветра при грозах 9-14 м/с, днём на юге 15-17 м/с, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Настоящие ливни в ближайшие сутки пройдут на западе и севере Алданского и Нерюнгринского районов. Ожидается выпадение 11 мм осадков и более.

Сухо на юго-востоке и на Колыме. Температура воздуха ночью +14+19°, на западе, севере +6+11°, днём +21+26°, на востоке и юго-западе +27+32°, на западе и севере +18+23°, северо-западе +9+14°.

На побережье Арктики небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер западный порывы до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +12+17°, на востоке ночью +4+9°, днём +20+25°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дождь и порывистый ветер прогнозируют в Якутске

Прогноз погоды в Якутске на 13 июня (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.