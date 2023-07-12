Дождь и порывистый ветер прогнозируют в Якутске

Фото: KP.RU

В четверг, 13 июля. в столице Якутии 30-градусная жара сменится порывистым ветром и дождем.

– Ночью преимущественно без осадков, днем дождь, ветер ночью юго-западный 4-9 м/с, днем северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/. Ночью +17+19°, днем +21+23°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 12 июля в столице республики зафиксирована температура плюс 25 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.