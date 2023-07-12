В реанимацию попал пятилетний ребенок после ДТП в Мирнинском районе

В селе Арылах Мирнинского района 5-летняя девочка пострадала в дорожно-транспортном происшествии, сообщает Управление МВД ГИБДД России по Якутии.

Во вторник, 11 июля, около 14:40 по улице Центральной автомобиль Lifan Solano объезжал припаркованный грузовик и во время маневра наехал на ребенка. Пятилетняя девочка выбежала на дорогу из-за стоявшего грузовика. С тяжелой травмой головы ее доставили на машине скорой помощи в реанимационное отделение Мирнинской больницы.

Освидетельствование показало, что 51-летний водитель был трезв. Обстоятельства дела будут устанавливаться следственными органами.

– Дорога – зона повышенной опасности и нахождение вблизи нее детей, особенно дошкольного возраста, без сопровождения взрослых представляет угрозу как для самих несовершеннолетних, так и для других участников дорожного движения, – напоминают в ГИБДД

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