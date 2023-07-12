Власти обещают построить пункты ожидания на переправе в Нижнем Бестяхе и Якутске

Фото: скриншот камеры наблюдения

В Нижнем Бестяхе по быстровозводимым конструкциям строится пункт ожидания для пассажиров, а также запланировано строительство пункта ожидания судов на воздушной подушке в Якутске.

Об этом ЯСИА сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Семен Коркин. Также в этом году накопители со стороны Нижнего Бестяха будут расширены на две полосы, а со стороны Якутска добавят одну полосу.

Также планируется построить причал для судов возле 203-го микрорайона, который получил название « Намыв». Ранее мы писали, что этот причал должен был заработать еще осенью 2022 года, но «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». В итоге должны построить не просто причал, а комфортабельный зал ожидания для пассажиров, парковочные места и автобусную остановку.

Строительство подъездной автомобильной дороги начнется к концу июля, а благоустройство земельного участка – в октябре.

По словам Коркина, наблюдается нехватка судоводителей.

– Якутия привлекает 1,2 тысячи человек вне республики. Мы призываем абитуриентов поступить на специализации по речному транспорту. Капитаны крупных судов зарабатывают достойно – порядка 250 тысяч рублей в месяц, а скоростных судов – 150 тысяч рублей.

Сегодня на переправе Якутск – Нижний Бестях курсируют 30 единиц судов, принадлежащих порядка 10 частным предприятиям, из них 14 паромов, четыре скоростных судна, три судна «Нептун» и моторные лодки. В июле завершается ремонт дополнительного пассажирского судна.

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