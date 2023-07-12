Генеральным директором «Сахаэнерго» назначен Петр Кондратьев

Фото: пресс-служба Сахаэнерго

Генеральным директором стратегической компании, обеспечивающей электроэнергией и теплом самый отдаленный и труднодоступный энергорайон Якутии – Север и Арктику назначен Петр Кондратьев, сообщает пресс-служба «Сахаэнерго».

Ранее на протяжении семи лет Петр Кондратьев занимал должность первого заместителя генерального директора – главного инженера «Сахаэнерго».

Напомним, что ранее руководителем АО «Сахаэнерго» был Гаврил Алексеев, назначенный на должность генерального директора ПАО «Якутскэнерго» после ухода Алексея Стручкова.

Справка КП:

Новый руководитель энергокомпании родился в 1981 году в городе Якутске. Выпускник Московского государственного горного университета по специальности «Электроснабжение горного производства». В 2014 году прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» по программе подготовки управленческих кадров по направлению «Менеджмент».

Свою трудовую деятельность в энергосистеме «Якутскэнерго» Петр Кондратьев начал в 2003 году в должности электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Центральных электрических сетей.

В 2006 году переведен диспетчером оперативно-диспетчерской службы, в 2007 году работал в должности заместителя начальника, а в 2008 году назначен начальником Оперативно-диспетчерской службы.

В 2011 году Петру Кондратьеву доверили ответственный блок обслуживания оборудования и сетей в должности заместителя главного инженера ЦЭС ПАО «Якутскэнерго».

5 июля 2016 года Советом директоров АО «Сахаэнерго» утверждён в должности первого заместителя генерального директора – главного инженера предприятия.

За высокие трудовые показатели и добросовестное отношение к труду Петр Кондратьев в 2009 году занесен на Доску Почета Центральных электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго». Награжден Почетными грамотами ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ПАО «РусГидро» в 2017 г., ПАО «Якутскэнерго».

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