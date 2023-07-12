«В День семьи, любви и верности не было праздничной атмосферы»: рассказ Тумусова на заседании Госдумы о встрече с родными военнослужащих

Федот Тумусов, депутат Государственной думы. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

- Уважаемые депутаты Государственной думы!

В субботу, 8 июля, в День семьи, любви и верности, я встретился в городе Якутске с женами, матерями, родителями военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Но там праздничной атмосферы не было. Разговор получился очень эмоциональным, накал страстей был настолько сильным, что я до сих пор нахожусь под впечатлением от этой встречи.

И связи с этим я хочу сказать следующее.

Родился я ровно через 10 лет после окончания Великой Отечественной войны. И помню, как наша мама воспитывала нас, своих детей, читая письма с фронта нашего дедушки, который погиб смертью храбрых на полях сражений. В этих письмах говорилось о любви к своей жене, к семье, детям. Проявлялась забота о детях, чтобы они учились хорошо, стали взрослыми, образованными, счастливыми людьми.

Говорили, что эти солдатские письма-треугольники шли неделями, иногда месяцами. Порой они доходили до адресата после похоронок. Но в этих письмах никогда не было слов о недостатке боеприпасов, снарядов, снаряжения. Не было слов о грубости, непрофессионализме командиров. Наоборот, газеты и радио того времени писали о героизме солдат, когда они своими телами защищали своих командиров.

Только после войны мы узнали о трагедии на озере Ильмень. Когда сибиряки, северяне были брошены в атаку на совершенно открытой местности, на льду огромного озера, без артиллерийской и авиационной поддержки.

Но сегодня, в XXI веке, совершенно другая информационная ситуация.

То, что происходит на линии соприкосновения, в зоне специальной военной операции, через минуту, через несколько секунд становится известно в самой отдаленной деревне нашей страны. Да и в мире. И сегодня сводки Министерства обороны воспринимаются не как сводки Совинформбюро Советского Союза. И голос генерала Конашенкова не похож на голос Левитана. Очень много жестких, но справедливых слов мне было сказано женами, матерями военнослужащих. Многие из них я не могу здесь воспроизводить. Это было бы нарушением российского законодательства. Но я написал письма, депутатские запросы на имя Верховного Главнокомандующего, в Министерство обороны и в Комитет Госдумы по обороне - коллеге генерал-полковнику Андрею Валериевичу Картаполову. Надеюсь, что они дадут соответствующие поручения и будут приняты соответствующие меры. Голос матерей, жен будет услышан. Их боль и страдания будут учтены.

Во время встречи и матери, и жены особо подчеркивали, что их сыновья и мужья не отказываются воевать, защищать Родину. Они просто просили и требовали справедливости. Чтобы солдаты были оснащены всем необходимым. Чтобы вовремя предоставлялись отпуска. Чтобы своевременно проводилась ротация военнослужащих. Чтобы раненых лечили. Чтобы вовремя выплачивали положенную зарплату, выплаты.

Вот одна жена подала в суд, а суд не принял дело к рассмотрению, потому что нет доверенности от мужа, который находится на переднем крае линии соприкосновения.

Совершенно очевидно, правоприменительная практика все еще ездит по мирным рельсам и не отвечает современным реалиям. Получается, что если ты на боевом посту, то жена или мать не могут защищать твои права.