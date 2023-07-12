За самоотверженность при спасении людей в Якутске чествовали пожарного Александра Потапова

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

В Якутске наградили помощника начальника караула пожарно-спасательной части №3 Александра Потапова. Награда нашла своего героя спустя чуть больше полугода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Лучшие качества спасателя Потапов проявил 13 января в селе Маган, когда случился пожар в четырехэтажном доме по улице 40 лет Победы.

К приезду пожарных открытый огонь охватил комнату на последнем этаже. Едкий дым м пламя быстро распространились по коридору. Первым делом приступили к спасению 12 жильцов с четвертого этажа. Эвакуации препятствовало сильное задымление и высокая температура. Людей выводили, предварительно надев на них спасательные капюшоны.

Местные жители рассказали, что в горящей квартире остался человек. К нему направились специалисты газодымозащитной службы, ради этого вскрывали двери и разбирали конструкции.

– Квартира и коридор были охвачены пламенем, что сокращало время на спасение. Мы быстро протянули линию, зашли в квартиру и обнаружили человека, лежащим на балконе в бессознательном состоянии. Используя дыхательный аппарат и спасательное устройство, на руках мы вывели его на свежий воздух, где передали бригаде скорой помощи, – вспоминает Александр Потапов.

Оперативные действия пожарных спасли жилой дом, в котором пострадала только одна квартира на площади 25 кв.м. По мнению дознавателя ведомства, причина происшествия – неосторожность при курении.

За самоотверженные действия в ликвидации пожара и спасении людей Александр Потапов награжден благодарностью. Ее вручили народный депутат Якутии Павел Петров и депутат Якутской городской Думы Андрей Лебедев.

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