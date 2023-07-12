«Герои школьного выпуска 2023 года». Глава Якутии встретился со стобалльниками

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В этом году экзамены по пяти предетам на высший балл сдали 27 выпускников школ Якутии. Глава респуьлики встретился с ними, чтобы поздравить их лично.

Он отметил, что Якутия улучшила показатели прошлого года. В 2022 году 100 баллов на ЕГЭ получили 24 выпускника.

– Очень рад был встретиться с настоящими героями школьного выпуска Якутии 2023 года – нашими стобалльниками! Трое из них стали дважды стобалльниками! Это настоящая гордость, – подчеркнул руководитель региона.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Он добавил, что не понаслышке знает, как непросто добиться самой высокой оценки школьных знаний.

– В мое время еще не было Единого государственного экзамена, но волнение в ожидании оценок выпускных экзаменов помню очень хорошо. Еще раз поздравляю всех ребят с первой жизненной победой! Не останавливайтесь на достигнутом, всё в ваших руках. Впереди вас ждет еще много дорог, открытий и новых побед. Смело идите вперед. Родная республика верит в вас!

Ранее глава региона рассказал, как выпусскники, сдавшие ЕГЭ на высшую оценку, могут получить 100 тысяч рублей.

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