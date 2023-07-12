56-летнего жителя Ленского района Якутии приговорили к 8 годам лишения свободы за надругательство над школьницей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

56-летний житель Ленского района осужден к длительному сроку лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности школьницы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

В декабре 2022 года и январе 2023 года в городе Ленске подсудимый совершил в отношении 15-летней девочки действия сексуального характера в доме у бывшей сожительницы, под чьей опекой находилась школьница.

О произошедшем девочка рассказала подругам, которые передали это своим родителям. Те, в свою очередь, обратились в полицию.

Вину в содеянном мужчина в ходе следствия и судебного разбирательства признал. Подсудимый осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

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