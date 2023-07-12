В Амгинском районе Якутии началась спартакиада по адаптивным видам спорта

Фото: газета «Амма оло5о»

12 июля в Амгинском районе стартовала Спартакиада по адаптивным видам спорта, сообщает газета «Амма оло5о».

В Бетюнском спортивном зале спортсмены с утра вовсю соревнуются в игре по голболу. Участники все отмечают хорошо подготовленную игровую площадку, отвечающую всем требованиям внутренней среды.

Параллельно с ними в Чапчылганском наслеге пулевики проводят тренировки, проверку и контроль оружия и экипировки. Соревнования начнутся завтра. После обеда многофункциональном спортивном зале им. Н.С.Захарова – Сахаачча начнутся предварительные игры по волейболу сидя среди мужчин и женщин.

Фото: газета «Амма оло5о»

Гостей и спортсменов организаторы приглашают посетить книжную выставку «Амга спортивная» в улусной библиотеке им. К.Урастырова, выставку художников, мастеров и умельцев народных художественных промыслов и ремесел в Амгинском доме народного творчества им. Ф.Потапова, также музейную выставку об истории Амгинского улуса, экспозицию, посвященную 75-летию Н.Захарова-Сахаачча, расположенные в музее истории гражданской войны Амгинского улуса.

Справка: Голбол — самая популярная игра среди спортсменов с нарушением зрения, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника.

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