Не усидел на трех стульях. В Якутии чиновник скрыл подработку от начальства

В Якутии чиновник скрыл зарплаты в коммерческой и некоммерческой организациях Фото: Анастасия Осипова

Заместитель главы одного из поселений Среднеколымского района скрывал факт работы в двух организациях, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Чиновник не сообщил своему руководству, что помимо основной должности получает зарплату еще в коммерческой и некоммерческой структурах. Кроме того, он не отразил свою «левую» зарплату в сведениях о доходах, расходах и имуществе. При этом за работу в упомянутых организациях мужчина получил свыше 200 тыс. рублей.

Такие чиновничьи секреты считаются нарушением законодательства о противодействии коррупции и могут быть причиной конфликта интересов. В связи с этим прокуратура внесла главе администрации представление. В результате нарушитель был освобожден от занимаемой должности в администрации в связи с утратой доверия.

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