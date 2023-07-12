Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 12 июля в Якутии действуют 135 лесных пожаров на площади 349 054,9 га и 1 ландшафтный пожар на площади 537 га, сообщает оперштаб республики.

Большинство пожаров находятся в зоне контроля, преимущественно в горах.

Больше всего пожаров в Алданском районе — 35 возгораний на площади 42,4 тыс. га. Но пройденная огнем площадь больше в Усть-Майском районе, где действует 26 пожаров на площади 116,4 тыс. га.

Также много пожаров в Нерюнгринском районе (25 возгораний на площади свыше 66 тыс. га) и Томпонском (17 пожаров на площади свыше 18 тыс. га).

В Среднеколымском районе 5 пожаров, пройденная огнем площадь большая, свыше 84 тыс. га.

В тушении участвуют 1034 человека, в том числе свыше 170 местных жителей, все остальные являются профессиональными огнеборцами. Работает 35 единиц техники и авиация.

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