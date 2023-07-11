В Якутске с 15 июля перекроют улицу Чернышевского

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

С 15 июля по 5 августа будет прекращено движение транспортных средств на участке улицы Чернышевского от дома №1/7а до кольцевой развязки Чернышевского — Покровский тракт, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Это связано с восстановлением асфальтобетонного покрытия по улице Чернышевского в рамках гарантийных обязательств и в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Маршрутные автобусы №1, №101, №103 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.

Маршрут 1. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут 101. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут 103. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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